Estações do MetrôRio terão pontos de vacinação contra gripe e sarampo

A vacina da influenza, é para crianças a partir de seis meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), idosos com 60 anos ou mais e gestantes.

Os imunizantes estão disponíveis também nos 240 postos de vacinação em unidades de saúde e no Super Centro Carioca de Vacinação, unidades Botafogo (funcionamento de domingo a domingo, das 8h às 22h) e Campo Grande, localizado no Park Shopping Campo Grande, funcionamento de domingo a domingo, de acordo com o horário do centro comercial).