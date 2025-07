Tem problema viver sem a vesícula? Saiba o que muda após a cirurgia

Uma pesquisa publicada em 2024 no Brazilian Journal of Health Review , conduzida por cientistas de universidades brasileiras e da Bolívia, revela que, entre 2019 e 2023, houve 1,3 milhão de internações relacionadas ao problema de pacientes maiores de 15 anos no Sistema Único de Saúde (SUS).

A cirurgia para retirada da vesícula biliar, chamada de colecistectomia, é uma das operações abdominais mais comuns no Brasil. Ela é especialmente indicada para tratar cálculos biliares, as populares “pedras” na vesícula , ou colecistopatia calculosa. Estima-se que o problema atinja até 20% da população brasileira.

Feito a partir de dados disponíveis na plataforma DataSUS, o estudo também evidencia que a incidência da colecistopatia calculosa é 3,1 vezes mais frequente em mulheres do que em homens — das internações mapeadas no levantamento, 1.059.926 foram entre pessoas do sexo feminino e 328.213, do sexo masculino.

Contudo, apesar de ser parte da rotina em hospitais, o procedimento ainda gera a dúvida: como o corpo funciona sem a vesícula?

Ao contrário do que muitos imaginam, não é possível retirar apenas as pedras: é necessário remover todo o órgão, responsável por armazenar a bile, substância produzida pelo fígado que ajuda na digestão de gorduras.



A boa notícia é que o corpo costuma se adaptar bem. Após a retirada da vesícula, a bile passa a fluir continuamente para o intestino, mesmo sem ingestão de alimentos.