Síndrome nefrótica tem cura? Saiba o que é, quais os sintomas e mais

Filha do cantor Junior Lima foi diagnosticada com a condição; entenda o que a síndrome nefrótica

Nessa terça-feira, 22, o cantor Junior Lima e a esposa Mônica Benini utilizaram as redes sociais para divulgar sobre o diagnóstico de sua filha Lara, de 3 anos de idade. A menina tem uma síndrome rara, conhecida como síndrome nefrótica e afeta os rins.

No vídeo publicado no Instagram, o casal comentou sobre os sintomas da filha e acalmou os fãs ao dizer que Lara reagiu bem ao tratamento. Junior também alertou sobre as mudanças que precisarão fazer para proteger a filha, já que a condição a deixa com baixa imunidade.