MEC autoriza novo curso de medicina da UFES no norte capixaba

O ministro da Educação,, assinou nesta terça-feira (22) a portaria que(UFES), que será ministrado no campus da instituição em São Mateus, cidade que fica no norte do estado, a 220 quilômetros (km) de Vitória e próximo da divisa com a Bahia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Faz parte da política nacional de expansão das escolas médicas nas instituições federais de educação do Brasil, a partir do programa Mais Médios. O nosso objetivo é ampliar os cursos de medicina e as vagas de medicina nas nossas universidades públicas federais em todo o país", destacou o ministro durante solenidade realizada no Palácio do Planalto, com as presenças do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do governador Renato Casagrande e do reitor da UFES, Eustáquio de Castro.

O projeto de implantação do curso prevê a oferta de 60 vagas por ano. O investimento calculado é de R$ 30 milhões, incluindo a construção de um prédio e a aquisição de equipamentos e outros itens necessários para seu funcionamento. Ao menos R$ 5 milhões do Novo PAC estão reservados para as obras do novo bloco do curso. A perspectiva é que as vagas sejam oferecidas a partir do primeiro semestre de 2026, segundo a universidade.

"Nós só temos um curso [público] de medicina lá no estado do Espírito Santo, que é na nossa universidade em Vitória. E, agora, a gente abre mais 60 vagas no extremo norte, lá na divisa com a com a Bahia. Então, fortalece o centro universitário que nós temos lá, vamos ter, então, 18 cursos de graduação, temos doutorado, mestrado, pós-doutorado, um passo importante para a gente poder consolidar o centro universitário, levar o ensino mais perto das pessoas e dar oportunidade às pessoas", celebrou o governador.



>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Casagrande também sinalizou a possibilidade de repassar ao governo federal a gestão de um hospital regional de São Mateus, para que fossa funcionar como hospital-escola do novo curso de medicina da UFES na região. Segundo ele, a medida seria viável porque o governo do estado já está construindo um outro complexo hospitalar no município.