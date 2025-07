Água limpa, garrafa também: higienização correta do recipiente pode evitar riscos à saúde

Passar uma semana sem lavar a garrafa pode criar um ambiente ideal para a proliferação de até 300 mil bactérias por centímetro quadrado. / Crédito: Freepik

Você enche sua garrafinha todos os dias, mas quando foi a última vez que a limpou adequadamente? Seja no trabalho, na academia ou em casa, as garrafas se tornaram companheiras constantes. No entanto, a falta de higienização adequada pode transformar esse item de uso diário em um foco de contaminação. Profissionais da saúde alertam para os riscos à saúde e explicam como manter a garrafa sempre limpa e segura. A limpeza inadequada pode favorecer a proliferação de bactérias e fungos, colocando em risco a saúde do usuário. Segundo especialistas, microrganismos tendem a se acumular especialmente em áreas de difícil acesso, como tampas, canudos e bicos – situação ainda mais preocupante quando a garrafa é usada para armazenar líquidos além da água.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS| Perigo das moscas: Basta 1 segundo para contaminação

Risco invisível Paulo Roberto, médico nutrólogo, doutor em Ciências Médico-Cirúrgicas pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e com pós-graduação em Farmacologia pela Universidade de Harvard, destacou em entrevista ao O POVO: “É especialmente relevante em garrafas que são usadas frequentemente e podem conter resíduos de saliva ou partículas de alimentos, principalmente aquelas térmicas, como as do tipo Stanley, com canudos de difícil acesso para limpeza.” O especialista ressalta que garrafas mal higienizadas podem se tornar ambientes propícios ao desenvolvimento de bactérias patogênicas como Escherichia coli, Salmonella e Listeria, responsáveis por infecções gastrointestinais com sintomas como diarreia, vômitos e dores abdominais.

Além disso, fungos como Aspergillus e Candida (leveduras) também podem se proliferar, aumentando o risco de reações alérgicas ou infecções respiratórias, como asma e rinite alérgica. Produtos recomendados para a limpeza Do ponto de vista médico, lavar a garrafa com água e sabão neutro é suficiente na maioria dos casos. No entanto, para uma desinfecção mais profunda — especialmente em ambientes com maior risco de contaminação bacteriana —, o uso de soluções desinfetantes, como o hipoclorito de sódio diluído, pode ser indicado. Estudos publicados na plataforma PubMed, da Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA, mostram a eficácia desse tipo de limpeza em objetos semelhantes, como mamadeiras. Também é fundamental dar atenção especial às partes menos acessíveis, como canudos e mecanismos de bocal, onde há maior risco de acúmulo de sujeira e bactérias.

De acordo com a professora Carla Maciel, bióloga e doutora em Microbiologia, a limpeza com bicarbonato de sódio pode ser uma opção eficaz para uma higienização mais completa das garrafas. “Utilizado na proporção de uma colher de sopa por garrafa, deixando agir durante a noite, o bicarbonato ajuda a eliminar microrganismos e odores. É seguro para uso regular semanal”, recomenda a especialista. Outra alternativa indicada pela dra. Carla é o uso do vinagre. O ácido acético presente no líquido possui propriedades antimicrobianas e pode ser eficaz na desinfecção. Segundo ela, uma solução de partes iguais de água e vinagre branco destilado pode ser utilizada como substituta do bicarbonato de sódio.

O uso frequente desses produtos — bicarbonato de sódio e vinagre — é considerado seguro, desde que seja seguido de um enxágue adequado. A doutora alerta que o principal risco está na falta de enxágue completo, o que pode deixar resíduos e provocar alterações no sabor da água ou até reações alérgicas em pessoas mais sensíveis. LEIA MAIS | Cuidar da voz também faz parte da saúde; saiba o que fazer

Com que frequência limpar? A limpeza da garrafa deve ser feita diariamente, especialmente se o recipiente for utilizado para armazenar líquidos diferentes de água. Passar uma semana sem lavar a garrafa pode criar um ambiente ideal para a proliferação de até 300 mil bactérias por centímetro quadrado, alertam especialistas. Confira a seguir algumas orientações dos profissionais: