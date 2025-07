População do quilombo Boa Esperança no Rio é vacinada contra hepatite

A iniciativa faz parte da campanha do Julho Amarelo de conscientização e combate às hepatites A, B, C e D. As ações da equipe de saúde da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) também vão prestar serviço na aldeia Guarani, em Maricá, no dia 22 deste mês.

“Embora o cuidado com as hepatites deva ser permanente, a campanha serve como um importante alerta sobre essas doenças, que, apesar de graves, têm tratamento e cura. A vacina está disponível nos postos para toda a população, mas, neste ano, optamos por intensificar as ações junto aos grupos mais vulneráveis”, disse a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello.

As hepatites virais agem silenciosamente e, quando o paciente descobre, pode estar enfrentando um quadro mais grave, como cirrose hepática, por exemplo. As hepatites também podem afetar os mais jovens. Por isso, o uso de preservativo em todas as relações sexuais é essencial para prevenir as hepatites B e C. Fazer o teste é fundamental para que, em caso de infecção, o diagnóstico seja rápido e o tratamento seja iniciado com agilidade.

“Aqueles que nunca fizeram o teste rápido para hepatite B e C, devem procurar a unidade de saúde mais próxima de casa e realizar a testagem. Com o resultado negativo, é fundamental tomar a vacina, que protege contra a hepatite B. Para a hepatite C existe tratamento, que é eficiente em 95% dos casos”, explica a gerente estadual de hepatites virais da Secretaria de Estado de Saúde, Clarice Gdalevici.

A campanha de testagem e vacinação teve início nos municípios de Angra dos Reis e Paraty, respectivamente nas aldeias Sapukai e Paraty-Mirim.