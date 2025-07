Anvisa amplia prazo de uso do DIU Mirena de cinco para oito anos

Uma nova decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ampliou o prazo de uso do Dispositivo Intrauterino (DIU) no modelo Mirena para prevenir gravidez de cinco para oito anos. A escolha de baseou em estudos que mostram que o dispositivo segue em funcionamento, mesmo após o fim do período descrito na bula de cinco anos.

É importante dizer que o produto não sofreu alteração em composição hormonal ou em sua fomulação, mas que a decisão é baseada em um estudo do American Journal of Obstetrics and Gynecology, de 2022. A pesquisa acompanhou mais de três mil mulheres e concluiu que a eficácia no oitavo ano de uso poderia ser comparado com a do quinto. Logo, sua eficácia é mais longa do que o previsto.