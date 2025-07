'Sharenting': estudo aponta impactos da exposição precoce no desenvolvimento infantil

Contudo, apesar de bem-intencionada, a prática oferece riscos éticos, emocionais e legais para as crianças , que ainda não têm condições de consentir com a própria exposição.

Foi-se o tempo em que fotos e vídeos que pais fazem de seus filhos são vistos apenas por membros da família. O compartilhamento desses registros nas redes sociais é um fenômeno que até ganhou nome em inglês: sharenting, termo que une as palavras share (compartilhar) e parenting (parentalidade).

É o que aponta uma pesquisa brasileira, conduzida por estudiosos da UniCesumar, no Paraná, publicada na revista Bioética. Os autores conduziram uma revisão da literatura científica, a partir de 73 artigos publicados entre 2016 e 2023, e traçaram um panorama preocupante sobre os impactos dessa exposição precoce no desenvolvimento infantil.



Esses impactos foram organizados em quatro eixos:

privacidade e segurança digital;

implicações psicológicas e culturais;

dinâmicas sociais e familiares; e

resposta societal e legal.

A privacidade, segundo o estudo, está sob ameaça desde o nascimento. O compartilhamento de dados como data de nascimento e até condições médicas cria uma identidade digital que pode perdurar para sempre, mesmo que os pais se arrependam e apaguem o conteúdo.



De acordo com o sociólogo Lucas França Garcia, que orientou o estudo, o interesse pelo tema surgiu a partir de discussões em sala de aula. “Decidimos estudar, por meio de uma revisão de literatura, esse fenômeno já conhecido como sharenting e oversharenting. A ideia é conscientizar e contribuir com a prevenção e compreensão da temática no contexto nacional”, relata Garcia à Agência Einstein.