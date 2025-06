O POVO ganha 1º lugar no prêmio Boehringer Ingelheim de Jornalismo

O POVO conquistou o primeiro lugar na segunda edição do prêmio Boehringer Ingelheim de Jornalismo. A vitória foi divulgada nesta terça-feira, 17, em evento de premiação durante o Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), em Belo Horizonte.

“Falar sobre o AVC é muito importante, porque ainda é uma questão na saúde pública. A agilidade e o treinamento dos profissionais pode impactar muito a população que venha a sofrer um Acidente Vascular Cerebral”, diz a jornalista Ana Rute Ramires.

Transmitir as informações de forma clara e acessível foi a prioridade. “É uma alegria receber esse prêmio, porque a gente se dedicou muito para tratar do tema. E também para que as páginas ficassem com um design interessante”, afirma.

O segundo lugar foi concedido à reportagem “AVC: tempo é cérebro”, do Jornal do Commercio, assinado pela jornalista Cinthya Leite. Já o terceiro lugar foi do repórter Roberto Rivelino de Amorim, do jornal O Dia, com o material “AVC e Infarto atrás das grades”.

Na categoria online, o primeiro lugar foi conquistado pela TV Brasil, com a reportagem “AVC, cada minuto importa”, de Flávia Peixoto de Barros; o segundo lugar foi da MGTV Globo, com material de Paula Alves da Silva; e o terceiro lugar foi da Rádio Educadora da Amazônia, de João Paulo Seabra Nascimento.