Icesp faz exposição fotográfica sobre cuidados e prevenção do câncer

Uma exposição fotográfica que tem por objetivo ressaltar a importância do cuidado com a saúde, mas também enaltecer a beleza dos pacientes. Estas são as intenções da, lançada hoje (28) pelo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp), do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A mostra conta com registros de 12 pacientes do instituto, entre homens e mulheres. A foto também vai direcionar para vídeos no Youtube do Icesp, com histórias de superação e de conscientização da população sobre os cuidados com a saúde.

Com 13 totens, 12 deles abordam os pacientes e um outro com um QR Code direcionado para um vídeo da diretora do corpo clínico do instituto, Maria Del Pilar Estevez Diz, que aborda as formas de prevenção do câncer.

As fotografias foram feitas por Peu Campos, com maquiagem de Rodrigo Gomes.