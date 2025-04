Padaria é interditada em BH e três casos de botulismo são investigados

Três pessoas de uma mesma família foram internadas após comerem tortas e salgados de uma padaria no bairro Serrano, região da Pampulha, em Belo Horizonte . Os casos são investigados pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), como suspeita de botulismo .

Os respectivos clientes foram internados em estado grave após consumirem os produtos do estabelecimento nesta segunda-feira, 24. Entre as vítimas estão um casal de jovens, de 23 e 24 anos, e uma idosa de 78 anos.

Algumas horas depois da compra, os primeiros sintomas se manifestaram no casal de jovens. De acordo com boletim de ocorrência, eles chegaram a devolver o produto ao estabelecimento por constatarem que estava impróprio para consumo. Ambos passaram mal e foram atendidos.

Na manhã seguinte, terça-feira, 25, a idosa manifestou os primeiros sintomas graves. A mulher teve uma parada respiratória, precisando ser reanimada pelo filho antes de chegar na unidade hospitalar.

Em última atualização, o casal seguia internado em unidade de terapia intensiva no hospital municipal de Sete Lagoas, cidade vizinha a Belo Horizonte. Já a idosa permanece no CTI de um hospital particular.