Fortaleza recebe evento contra hipertensão

Neste sábado, 26, o Instituto do Coração de Fortaleza, em parceria com a Pague Menos e a EMS, realizará um evento, a partir das 8h, em comemoração ao Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, na Pague Menos Beira Mar.

O evento é gratuito e aberto ao público, e tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do controle da hipertensão arterial, uma doença altamente prevalente e com alto índice de complicações.



Conhecida como “pressão alta”, a hipertensão é considerada um dos maiores problemas de saúde pública no Brasil e no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 1 bilhão de pessoas no mundo convivem com a doença. No Brasil, 388 pessoas morrem por dia, conforme o Ministério da Saúde.



Na ocasião, serão oferecidos os serviços de aferição da pressão arterial, exames de bioimpedância, exames de colesterol e orientações de profissionais de saúde. Para o cardiologista e CEO do Instituto do Coração de Fortaleza, Augusto Vilela, o momento é um marco histórico na luta contra a hipertensão no Ceará.



“Pela primeira vez, reuniremos profissionais de saúde, educadores, instituições e a população em um esforço conjunto para conscientizar e mobilizar sobre uma das doenças que mais mata silenciosamente no Brasil. A hipertensão é responsável por grande parte dos casos de AVC, infarto, insuficiência renal e outras complicações graves”, afirma.