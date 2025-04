Dengue: SP, MG e PR concentram 73% dos casos e 86% dos óbitos

Segundo ela, a letalidade por dengue no estado de São Paulo, neste momento, é maior do que a média nacional .

Os três estados respondem ainda por 86% de todos os óbitos por dengue no país, sendo que São Paulo concentra 305 de um total de 430 mortes confirmadas no período.

Sorotipos

Mariângela ressaltou ainda a circulação do sorotipo 3 da dengue no país ─ tipo do vírus que não circulava no Brasil há mais de 15 anos e, por isso, encontra menos pessoas imunes ao contágio. Neste momento, 22% dos casos de dengue registrados no Brasil são do sorotipo 3.

Dados da pasta indicam também que 72% dos casos de dengue registrados no estado de São Paulo são do sorotipo 3. “Temos mais gente suscetível a ele”, explicou a secretária.

Ainda segundo Mariângela, o estado de São Paulo identificou ainda a circulação do sorotipo 4 da dengue ─ ao todo, quatro casos foram notificados, sendo três confirmados para o sorotipo.