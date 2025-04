Proteínas no universo vegano

O primeiro episódio, com transmissão ao vivo no YouTube, tratou sobre alimentação e o consumo de proteína

Com o tema "como manter uma alimentação equilibrada e rica em proteínas", ocorreu quinta-feira a primeira de uma série de lives especiais do Ciência&Saúde. A transmissão, ao vivo pelo Youtube, contou com a presença de Neila Fontenele, editora do Ciência & Saúde; Eliziane Alencar, publicitária e colunista do OPOVO; da nutricionista Virgínia Albuquerque e da chef Livaní Moura, da Liva Vida Vegana.

"O nosso objetivo é mostrar como a alimentação vegana pode ser equilibrada e saudável, além de sustentável do ponto de vista ambiental", destaca Neila Fontenele. Já Eliziane Alencar explica que à medida que as pessoas vão tomando mais consciência sobre o assunto, as mudanças começam a acontecer. "A falta de informação vem por uma questão cultural", acrescenta.