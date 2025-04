Avanços tecnológicos marcam o Dia Mundial da Saúde

|Monitoramento|Novas tecnologias, com uso de IA, contribuem para aumento da longevidade e do bem-estar

Atualmente, os benefícios das novas tecnologias com foco em Inteligência Artificial (IA) estão sendo mensurados e confirmados, sobretudo na prevenção de doenças, no diagnóstico precoce, na atenção primária e nos tratamentos menos invasivos.

No dia 7 de abril é celebrado o Dia Mundial da Saúde. A data marca a fundação da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 1948, e visa aumentar a conscientização sobre os desafios globais.

Dispositivos vestíveis para evitar e monitorar doenças, novos biomarcadores laboratoriais e algoritmos de aprendizado de máquinas são alguns dos exemplos dos avanços tecnológicos, que podem contribuir na busca da longevidade e bem-estar da humanidade.

A pesquisadora e engenheira, Cristiane Pimentel, do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE), afirma que já existem projetos que diminui 58% o tempo de entrega de laudo de exames laboratoriais urgentes.

"Hoje temos wearables de uso diário para monitorar a saúde, visando a prevenção, como os anéis inteligentes, que registram dados de sono, nível de atividade física, frequência cardíaca e temperatura corporal. Todos esses indicadores são utilizados para o monitoramento diário da saúde, além de ser muito mais vestível,", explica.

Para ela, o uso da IA pode trazer diversos benefícios, inclusive na medicina do trabalho. "Já é possível aplicar essas tecnologias em uma indústria ou fábrica para saber se uma máquina está funcionando de forma eficiente, segura, e se está colocando em risco a saúde física e mental do operador. É um recurso para reduzir o índice de afastamento do trabalho por doenças, que podem ser prevenidas", comenta.