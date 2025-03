Exercícios com eletroestimulação ajudam pacientes com fibromialgia

|Bem-estar| Atividade física alivia sintomas e melhora a qualidade de vida de pacientes com doenças crônicas

Treinos focados em eletroestimulação ajudam pacientes com fibromialgia. A tecnologia tem ajudado principalmente mulheres, com idade entre 30 e 50 anos, que sofrem com dores intensas.

Em Fortaleza, a X-Shaper, academia localizada na avenida Beira Mar, aderiu a esse tipo de tecnologia, que já era utilizada em capitais como São Paulo.