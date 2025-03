Calvície: pesquisadores estudam molécula capaz de produzir fios de cabelos completos

Um dos primeiros passos para controlar a queda de cabelo é consultar um especialista (Imagem: megaflopp | Shutterstock)

Cientistas da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA) investigam a molécula transportadora PP045, organismo com futuro promissor no tratamento de folículos adormecidos. Os primeiros testes em humanos ocorreram em 2023, de acordo com O Globo, sendo aplicada em forma de medicamento no couro cabeludo dos voluntários durante as observações. Mapa da calvície? Estudo revela países com mais homens carecas; veja

Caso os objetivos da pesquisa sejam alcançados, o tratamento poderá produzir fios de cabelos completos e não apenas as penugens características dos tratamentos convencionais.

Até agora, os resultados são classificados pelos cientistas da UCLA como "estatisticamente significativos". Testes da molécula PP045 contra calvície Apesar das aplicações em humanos terem iniciado há dois anos, o estudo da molécula vem sendo feito há quase uma década. No quesito laboratorial, os cientistas isolaram a molécula PP405 e, posteriormente, aplicaram a uma proteína nas células-tronco do folículo que mantém as células dormentes. Com a ação, as células-tronco do folículo despertam pela inibição da proteína, ainda de acordo com O Globo.