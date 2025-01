Saúde mental é tema do programa Xodó de Cozinha deste sábado

exibe neste sábado (1º), às 13h, mais uma edição inédita do programa Xodó de Cozinha. Desta vez, o convidado é o neurocientista e escritor Sidarta Ribeiro. Ao longo da atração, a chef Regina Tchelly conversa com Sidarta sobre saúde mental e as propriedades calmantes do maracujá.

O Brasil é o país com mais pessoas ansiosas no mundo: quase 10% da população sofrem de ansiedade. Durante o episódio, Regina e Sidarta batem um papo descontraído e destacam que cozinhar pode ser uma atividade terapêutica.

Enquanto prepara receitas com maracujá - fruta rica em magnésio, que ajuda a controlar o estresse e a ansiedade -, a chef aborda a relação entre saúde mental e culinária. As receitas elaboradas no decorrer do programa são doce de entrecasca de maracujá, bolo de maracujá e chá de folha de maracujá.

O conteúdo original da emissora pública prioriza a alimentação saudável, nutritiva, de baixo custo e com uso integral dos alimentos. O Xodó de Cozinha pode ser acompanhado no YouTube do canal e fica disponível no app TV Brasil Play.

Sidarta Ribeiro é professor titular e um dos fundadores do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Tem experiência em neuroetologia, neurobiologia molecular e neurofisiologia dos sistemas.