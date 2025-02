Anvisa determina recolhimento de lotes do hidratante Fisiogel; entenda

Empresa produtora já havia começado o recolhimento antes da decisão do órgão. Entenda por que a Anvisa suspendeu a venda do hidratante Fisiogel

A fabricante já havia começado o recolhimento dois meses antes da decisão do órgão, publicada em 23 de janeiro de 2025 no Diário Oficial da União (DOU).

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento e a suspensão de venda de lotes do creme hidratante Fisiogel A+E Loção (475 ml) , fabricado pela Megalabs Farmacêutica S.A.

Anvisa determina recolhimento de hidratante Fisiogel: qual é o motivo?

A Metalabs, fabricante do creme hidratante Fisiogel, identificou alterações no aspecto físico do produto em novembro de 2024, o que poderia comprometer a qualidade.

A Anvisa alerta que modificações na textura ou coloração de cosméticos podem resultar em reações adversas, como irritações cutâneas e alergias, principalmente em pessoas com pele sensível.



