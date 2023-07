Entenda por que não se deve usar maquiagem vencida

Dermatologista alerta sobre os perigos do uso de cosméticos que já passaram do prazo de validade

Não é segredo para ninguém que os produtos de maquiagem estão na lista dos mais apreciados pelas pessoas há tempos. Tanto é que esse nicho de mercado cresce de forma vertiginosa a cada ano, e as marcas não cansam de colocar à disposição dos consumidores novidades.

Porém, você costuma checar, disciplinadamente, a data de validade daquela base maravilhosa (e bem cara!), daquele batom incrível ou da máscara de cílios que te deixa com olhos marcantes? Fato é que a maioria das pessoas raramente se preocupa em observar se o produto está ou não vencido, ainda mais com a correria diária.

Consequências do uso de produtos vencidos

Utilizar maquiagens vencidas é um erro enorme que pode trazer consequências nada agradáveis. De acordo com o dermatologista Dr. Luann Lôbo, Membro Titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD), produtos cosméticos e maquiagens, se utilizados após a data de validade, podem provocar irritações na pele, como vermelhidão, coceira, pinicação e descamações. Fora que, geralmente, não entregam o resultado proposto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Cosméticos e maquiagens devem ser utilizados até o prazo de validade. Este prazo diz respeito ao tempo em que o produto fechado permanecerá viável. Após aberto devemos nos atentar à ‘vida útil’, que corresponde ao tempo em que o produto permanecerá viável depois de exposto ao ambiente”, explica o médico.

Tempo de vida útil de uma maquiagem

Segundo o Dr. Luann Lôbo, depois que um produto é aberto para o uso, fica mais suscetível a condições ambientais, como umidade e/ou contaminantes (fungos, bactérias). “A vida útil de uma base, batom, primer, ou qualquer outro tipo de maquiagem, depois de aberta para o uso também costuma ser exibida no rótulo do produto, geralmente com um desenho e a indicação de quantos meses aquele produto permanece apto para o uso depois que o lacre é retirado e a substância é colocada em contato com o ambiente”, diz o especialista.