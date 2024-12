Hemorragia intracraniana: entenda condição do presidente Lula

Chefe do executivo passou por uma cirurgia de emergência. Médicos afirmam que foi consequência de queda sofrida em outubro

O presidente Luís Inácio Lula da Silva foi submetido a uma cirurgia de emergência após um exame de imagem revelar uma hemorragia intracraniana na noite dessa segunda-feira, 9, em Brasília.

Segundo boletim do hospital Sírio Libânes em São Paulo, a hemorragia é decorrente da queda sofrida pelo presidente no banheiro do Palácio da Alvorada, em outubro deste ano.