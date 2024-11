"Desespero" e "agonia": cigarros e produtos similares terão novas advertências em 2025

A Anvisa estabeleceu novas normas para fabricantes. Os avisos se tornam obrigatórios a partir de novembro do próximo ano; confira quais são

Os novos avisos chamam a atenção não só pelas imagens, que exemplificam os danos causados pelo tabagismo, como também pelas palavras em destaque. Aparecem logo no topo e em letras maiusculas: “desespero”, “agonia”, “angústia”, “sofrimento”, dentre outros. Veja abaixo as advertências padronizadas .

As empresas fabricantes de cigarros e outros fumígenos deverão inserir novos avisos nos expositores, nas embalagens e nos mostruários de seus produtos a partir de 2 de novembro de 2025 . A medida foi estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na última quarta-feira, 30, durante reunião pública da Diretoria Colegiada (Dicol).

O conjunto dos textos e imagens que entrará em vigor no próximo ano é uma medida da Anvisa para destacar os danos coletivos causados pelo tabagismo. A atualização das advertências foca nas consequências do fumo passivo e nos impactos ambientais e financeiros causados pelo uso dos derivados do tabaco.

Cigarros: atualização das normas pela Anvisa

A Anvisa divulgou sete imagens e textos que deverão contemplar as embalagens

e mostruários dos produtos no próximo ano. Os avisos serão utilizados pelos próximos três anos – até 2027.

Essa medida passa a valer no dia 2 de novembro de 2025 para os fabricantes de tabaco e derivados. Eles terão 12 meses a partir da data da reunião para se adequar às normas pré-estabelecidas pelo órgão de vigilância nacional.