XEC: sintomas, como se proteger e mais sobre a linhagem do coronavírus

Além do Brasil, a cepa XEC já foi identificada na Europa, Ásia e Oceania. Saiba tudo sobre a XEC, nova forma do vírus.

Uma nova linhagem do Sars-Cov-2, chamada e XEC, foi detectada em três estados brasileiros: Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. Ela pertence à variante Ômicron e foi detectada pela primeira vez pelo Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) em amostras de dois pacientes diagnosticados com Covid-19 em setembro deste ano.

Foi detectada pela primeira vez em amostras de pacientes do Rio de Janeiro, analisadas pelo Instituto Oswaldo Cruz.

Análises do Instituto indicam que a XEC surgiu entre cepas que circulavam anteriormente, como as linhagens KS.1.1 e KP.3.3. Uma nova linhagem pode surgir quando o indivíduo é infectado por duas linhagens simultaneamente.



Quais são os sintomas da XEC?

De acordo com as informações divulgadas pela Fiocruz, ainda não há comprovação de que a nova forma do coronavírus cause sintomas mais graves ou diferentes das anteriores.