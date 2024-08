Eliziane Alencar estreia coluna sobre o universo do veganismo

FORTALEZA,CE, BRASIL, 10.04.2023: Eliziane Alencar, Proprietária da agência Advance. Projeto Legados. (Foto: Aurélio Alves) Crédito: Aurelio Alves

Com uma proposta nova e uma abordagem diferenciada sobre o veganismo, a empresária e ativista pelos Direitos dos Animais, Eliziane Alencar, estreia neste domingo, 18, sua nova coluna no caderno de Ciência e Saúde. Além disso, a partir do dia 17, ela terá uma participação especial no programa Ciência & Saúde, na rádio CBN, com o quadro Saúde Veg, todos os sábados às 11h50. Eliziane explica que a sua ideia é promover uma consciência antiespecista, um movimento contrário ao especismo que busca a igualdade entre todos os indivíduos sencientes. “Nosso principal objetivo é popularizar o conhecimento sobre a alimentação a base de plantas, com suas experiências gastronômicas saborosas e seus benefícios para a saúde das pessoas e do planeta”, afirma. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora VEJA TAMBÉM |Veganos ou Vegetarianos: Entenda a diferença e conheça famosos que adotam a prática

Sua coluna preencherá um espaço especial nas folhas do caderno de Ciências e Saúde que abordará desde pesquisas científicas até receitas rápidas para quem é adepto deste estilo de vida. “Traremos notícias quentes do universo vegano, conteúdos sobre uma alimentação saudável, dicas de nutricionistas, de fornecedores e de restaurantes veganos aqui no Ceará, além de toda causa animal”, pontua a empresária. A diretora-executiva de Jornalismo, Ana Naddaf, destaca a crescente demanda de conteúdo sobre longevidade, sustentabilidade e mudanças climáticas. “Foi necessário ampliar a discussão a respeito da alimentação saudável, do consumo e de hábitos mais sustentáveis”, reforça.

Segundo a jornalista, com a chegada de Eliziane a importância da segurança alimentar e nutricional ganhará ainda mais espaço no O POVO. LEIA TAMBÉM | 7 informações importantes para quem quer se tornar vegano “Ela fará um diálogo entre este estilo de vida, que busca uma dieta mais saudável, e de uma filosofia ligada a causas ambientais e de defesa dos animais, englobando assuntos não só ligados à alimentação, mas também moda, beleza, mercado e ESG”, afirma a Naddaf.

Saúde Veg: o veganismo na rádio CBN Para além das páginas do impresso, a partir do dia 17, Eliziane Alencar levará informações sobre o mundo vegano através do quadro SaúdeVeg, presente na programação do Ciência e Saúde, apresentado por Neila Fontenele. “Traremos conteúdos incríveis sobre a revolução mundial da alimentação plant-based (baseado em plantas), que está sendo acelerada especialmente pelo seu vetor de sustentabilidade ambiental no combate à crise climática”, afirma Eliziane. CONFIRA TAMBÉM | Neila Fontenele assume comando do Ciência & Saúde, que ganha programa no rádio