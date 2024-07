Samu 192 no Rio está fora do ar; veja para quais telefones ligar

O serviço do Samu 192 na cidade do Rio de Janeiro está temporariamente fora do ar, comunicou na tarde desta quinta-feira (25) a Secretaria de Estado de Saúde. Segundo a secretaria, uma queda no sistema da operadora Oi provocou a paralisação.

O serviço está sendo realizado em caráter emergencial por meio de quatro telefones:

021 - 968738302