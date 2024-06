Cetamina: anestésico, antidepressivo ou droga perigosa?

Originalmente desenvolvida como sedativo, fármaco esteve associado com morte do ator Matthew Perry e agora aparece no centro de investigação contra seita no estado do AmazonasPara uma droga apelidada de "tranquilizante para cavalos", até que a cetamina é bastante versátil – cientificamente falando. Trata-se de um anestésico para humanos e outros animais. Sete semanas depois que o ator de Friends, Matthew L. Perry, foi encontrado morto em sua casa no final de outubro de 2023, o médico legista do condado de Los Angeles determinou que Perry morreu devido aos "efeitos agudos da cetamina", também chamada de ketamina ou quetamina. As causas secundárias de morte foram afogamento, doença arterial coronariana e os efeitos da buprenorfina, usada para tratar o transtorno por uso de opioides. As agências de notícias AP e Reuters observaram ainda que o relatório da autópsia afirmava que Perry estava tomando injeções de testosterona – ele havia recebido tamoxifeno, um regulador hormonal geralmente tomado para prevenção do câncer de mama. A morte de Perry: cetamina e mais uma variedade de drogas legais Os investigadores não encontraram álcool, drogas ilícitas ou utensílios para o uso de drogas, mas sim vapes e pirulitos de nicotina e um inalador, além de um medicamento injetável contra diabetes, Tirzepatida, que, acredita-se, Perry usava para perder peso. O relatório da autópsia lista "níveis não tóxicos do benzodiazepínico lorazepam” – os benzodiazepínicos são uma classe de depressores que aliviam a ansiedade e os espasmos musculares e reduzem as convulsões. Mas para o legista, a principal causa da morte de Perry foi a cetamina. Segundo amigos do ator, ele estava tomando uma terapia experimental de infusão da droga para tratar ansiedade e depressão. No entanto, a dose de cetamina que causou a morte de Perry não estava relacionada com a terapia experimental. No contexto sanitário, a cetamina é usada como anestésico para humanos e outros animais. O uso em tratamentos de distúrbios psiquiátricos, porém, não foi aprovado pela FDA (agência reguladora de remédios e alimentos nos EUA). No Brasil, a cetamina apareceu no noticiário nos últimos dias após a prisão de três pessoas em conexão com a morte de Djidja Cardoso, uma personalidade do Festival Folclórico de Parintins, no estado da Amazonas. Segundo as investigações, os presos estavam envolvidos com o uso abusivo de cetamina por uma seita religiosa. Quais são os efeitos da cetamina? Também conhecida no meio recreativo como "Special K", a cetamina é classificada como um anestésico dissociativo, com alguns efeitos alucinógenos. Os efeitos da droga dependem muito da dose tomada e podem variar desde uma sensação "estranha" e desconexão até sedação e inconsciência. A cetamina tem ação rápida e um efeito relativamente curto em comparação com alucinações causadas pelo LSD, por exemplo – uma alucinação com cetamina pode durar entre 30 e 60 minutos. Doses menores distorcem as percepções visuais e sonoras de uma pessoa e podem criar uma sensação de calma, euforia e alívio da dor. Isso pode fazer com que o usuário se sinta "fora do corpo" e fora de controle. Doses recreativas mais altas criam uma sensação de "esquecimento" semelhante a uma experiência de quase morte – também conhecida como "k-hole". A droga pode causar amnésia, o que talvez seja uma das razões pelas quais ela costuma ser usada para "facilitar a agressão sexual" em golpes de "Boa Noite, Cinderela" – conforme observado pela Drug Enforcement Administration (DEA, o órgão encarregado da repressão e controle de narcóticos) do Departamento de Justiça dos EUA. Em doses ainda mais elevadas, a droga se torna um agente anestésico, causando sedação, inconsciência e frequências respiratórias fatalmente baixas. A cetamina é comumente usada como sedativo e anestésico em hospitais para pessoas submetidas a cirurgias. É um dos sedativos mais seguros e eficazes para crianças que necessitam de procedimentos hospitalares curtos e de emergência. Como a cetamina é usada recreativamente? A cetamina vem na forma líquida ou como pó branco, podendo, portanto, ser injetada ou inalada. Algumas pessoas a consomem na forma de comprimido, misturada com bebidas ou até com cigarro. Por vezes, a droga também é misturada com outras drogas recreativas, como anfetaminas e MDMA. Mas misturar medicamentos pode causar interações não intencionais entre eles e expor os usuários a maiores riscos à saúde. Uma análise do uso atual de cetamina pelo Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT) observou "vários danos agudos e crônicos dependentes da dose, incluindo toxicidade neurológica e cardiovascular, problemas de saúde mental, como depressão, e complicações urológicas, como danos à bexiga, devido ao uso intensivo." Como a cetamina é usada para tratar a depressão? Em 2019, a FDA aprovou um spray nasal baseado em um derivado da cetamina – a escetamina – em conjunto com um antidepressivo oral, para o tratamento da depressão em adultos quando outros medicamentos se mostram ineficazes. Mas em outubro de 2023, a FDA alertou sobre um "interesse crescente" no uso de produtos manipulados de cetamina para o tratamento de transtornos psiquiátricos, incluindo depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) e transtorno obsessivo-compulsivo – quando nem cetamina quanto os medicamentos manipulados resultantes foram aprovados para uso seguro em humanos. Geralmente há pouca clareza quando se trata de medicamentos manipulados. Eles podem até ser feitos com fármacos aprovados individualmente para uso em humanos, mas os produtos manipulados resultantes não são aprovados – ou seja, a nova mistura de medicamentos não foi testada quanto à segurança em humanos. A manipulação em si, como é sabido, não é ilegal – alguns pacientes, inclusive, precisam que seus medicamentos sejam manipulados no caso, por exemplo, de possíveis reações alérgicas a um dos elementos do medicamento original. Mas o uso de cetamina em medicamentos manipulados é um caso específico. A FDA alerta para possíveis abusos e uso indevido, levando a distúrbios psiquiátricos, aumento da pressão arterial ou hipoventilação. O órgão desaconselha o uso de qualquer forma de cetamina em casa ou em qualquer lugar onde seu uso não possa ser monitorado por um profissional de saúde. Pesquisas sobre abuso e dependência de cetamina Um estudo publicado em novembro de 2023 sugeriu que a cetamina subanestésica estava sendo falsamente anunciada online para tratar problemas de saúde. "Os anunciantes podem promover infusões intravenosas e/ou formulações orais, descritas como um tratamento emergente para problemas de saúde mental", escreveram pesquisadores num artigo publicado pela JAMA Network. "Apesar dos potenciais benefícios da cetamina no tratamento de determinadas condições de saúde mental, foram levantadas preocupações bem fundamentadas relativamente às semelhanças com a prescrição de opiáceos e ao risco de uso indevido generalizado", escreveram. A cetamina vicia. Mas eis que surgiu um paradoxo: outro estudo, publicado em 2018, também sugeriu que a cetamina poderia ser usada no tratamento da dependência. Segundo a pesquisa, foi graças à cetamina que alcoólatras em recuperação e viciados em cocaína e heroína conseguiram ficar limpos por mais tempo. Mas mesmo esses pesquisadores alertam: mais pesquisas sobre o tema se fazem necessárias. Autor: Zulfikar Abbany