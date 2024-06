Vacina contra vírus respiratório grave para bebês e idosos é aprovada nos EUA

De acordo com a Moderna, o imunizante deve ser disponibilizado para pacientes elegíveis nos EUA até a temporada de vacinação do outono. Vendida com o nome comercial de mRESVIA , a vacina da Moderna é a primeira baseada em RNA mensageiro (mRNA) não direcionada à Covid-19 a ser aprovada nos Estados Unidos.

O VSR, que apresenta sintomas semelhantes aos de um resfriado, mas pode ser fatal para crianças pequenas e idosos, resulta em aproximadamente 14 mil mortes por ano em adultos com 65 anos ou mais. As informações são da CNN.

Uma vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR) foi aprovada nesta sexta-feira, 31, pela Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA). Produzido pela fabricante Moderna, o imunizante tem como objetivo a prevenção da doença do trato respiratório inferior em adultos com 60 anos ou mais, também considerado público de risco para a doença.

A fabricante afirmou que as vacinas de mRNA têm o potencial de tratar várias doenças porque ensinam o corpo a produzir proteínas específicas que o sistema imunológico pode identificar e combater. Além disso, destacou que podem ser mais eficazes do que as vacinas convencionais.

“A aprovação de nosso segundo produto pela FDA, a mRESVIA, baseia-se na força e na versatilidade de nossa plataforma de mRNA”, disse o CEO da Moderna, Stephane Bancel, em comunicado.

Os analistas estão prevendo vendas médias da vacina contra o vírus de US$ 340 milhões em 2024, com expectativa de crescimento para US$ 830,5 milhões no ano seguinte, de acordo com dados da LSEG.