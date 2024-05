Solidão não é problema só de "primeiro mundo"

Riscos psicológicos do isolamento existem em regiões como Índia e África subsaariana, mas ainda faltam dados sobre o fenômeno. Jovens em cidades são afetados, mas idosos também sofrem do mal.É possível que você conheça o sentimento. Seus dias parecem uma névoa monótona de mesmice. Você quer se conectar com as pessoas, mas mesmo quando tem oportunidade, não se sente feliz o suficiente para sair e conhecê-las. Você não quer incomodar os amigos com seus problemas – você nem acha que há alguém a quem possa recorrer. Todas as outras pessoas parecem normais. Você está convencido de que é diferente. Você se sente solitário e sente isso escrito em seu rosto. Mas todos nós temos momentos ou períodos solitários, e os especialistas em saúde também sabem disso. Os órgãos de saúde do Reino Unido, dos Estados Unidos e do Japão têm alertado para o risco de uma crise de solidão desde antes da pandemia da covid-19 – momento em que muitas pessoas disseram que sentiam uma maior sensação de solidão e outros problemas de saúde mental. Mas por quê? E quão difundida é a solidão? Alguns pesquisadores dizem que a solidão pode estar ligada às pressões que sentimos na vida cotidiana. Solidão na cidade Kamna Chhibber, psicóloga radicada na Índia, disse que a solidão é um subproduto da globalização, da industrialização e da rápida disseminação da tecnologia. Os dados sobre a solidão na Índia são escassos, mas algumas pesquisas indicam que até 40% dos adultos no país dizem que se sentem solitários. A população do país passa por uma transição significativa das vilas e cidades mais pequenas para centros urbanos maiores, especialmente entre os jovens, disse Chhibber. Essa migração enfraqueceu o sentimento de apoio que as pessoas tradicionalmente recebiam das suas famílias ou da comunidade ao redor. Chhibber explicou que, tal como acontece com outras grandes cidades do mundo, a vida nas áreas urbanas da Índia é repleta de competição, longas horas de trabalho e anonimato – como não conhecer os seus vizinhos – e todos estes são fatores que podem contribuir para a solidão. As mídias sociais também não ajudam, disse Chhibber – para muitas pessoas, uma rolagem interminável pelas postagens as impede de sair para o mundo e fazer conexões pessoais reais com outras pessoas, pessoalmente. Mas uma investigação publicada em 2021 indicou que mesmo em aldeias rurais muito unidas, as pessoas sentiam-se solitárias. Apesar de estar cercado de pessoas, você ainda pode sentir solidão quando se sente incompreendido pela família ou por outras pessoas da comunidade. Falta de dados sobre a solidão nas regiões mais pobres Os especialistas dizem que é difícil compreender a propagação global da solidão porque lhes faltam dados, especialmente em países de renda média e baixa. "Existem diferenças marcantes nos dados que temos dos países de rendimento elevado e dos países de rendimento baixo e médio”, disse Andre Hajek, professor do Centro de Economia da Saúde da Universidade de Hamburgo. "Não temos estudos válidos de base populacional sobre a solidão em países de baixa e média renda”. Embora existam evidências, alguns especialistas dizem que precisam de mais dados empíricos para compreender como a solidão afeta populações mais vastas, como na África Subsaariana, por exemplo. "Faltam dados empíricos abrangentes sobre a solidão na África Subsaariana”, escreveu Razak Gyasi, membro da Comissão de Conexão Social da OMS (Organização Mundial da Saúde), em email à DW. "No entanto, a evidência anedótica sugere que a solidão é um fenómeno psicossocial generalizado na África Subsaariana, ainda mais do que no mundo ocidental, e particularmente entre os idosos e as mulheres”, disse Gyasi. "Aproximadamente 30-40% dos adultos na África Subsaariana [relataram] solidão transitória e crônica.” Isso se deve em grande parte à percepção da falta de relacionamentos próximos, ao luto e ao afastamento dos jovens. Gyasi disse que a Comissão resolveria o problema desenvolvendo intervenções práticas para condições psicossociais, incluindo solidão e sentimentos de isolamento. Priorizar relacionamentos para enfrentar a solidão Podemos não ter os melhores dados sobre a solidão, mas sabemos como é e, com o tempo, podemos aprender a reconhecer os sintomas. E podemos aprender como lidar com isso. Chhibber disse que os jovens deveriam tentar lidar com a solidão olhando para dentro. Na busca pelo sucesso e pelas realizações, Chhibber disse que muitos jovens se esquecem de fazer uma pausa e pensar no que é importante para eles. Quando negligenciamos o que é importante para nós, muitas vezes esquecemos de nos concentrar nos relacionamentos pessoais com familiares e amigos, ou amigos em potencial. "[Os jovens] estão constantemente mudando de um lado para o outro” às custas de seus relacionamentos, disse Chhibber. "Parece que todos estão em algum tipo de corrida – em direção a quê, não temos ideia.” Hajek, cuja linha de pesquisa geralmente foca em pessoas mais velhas, disse que também é importante que os adultos mais velhos tentem manter as suas competências, como cuidar das suas próprias finanças e usar o telefone durante o máximo de tempo possível para contrariar a solidão. Mas algumas coisas estão fora do nosso controle. A morte do cônjuge, por exemplo, pode ter um efeito imenso e contribuir para a solidão, disse Hajek. É aí que as "redes de apoio”, como família, amigos e animais de estimação, ou "cuidar dos netos” o ajudarão a se sentir conectado por meio do compartilhamento de experiências. Autor: Clare Roth