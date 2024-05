Maio Roxo: cuidados com a alimentação podem reduzir sintomas das doenças intestinais

Neste mês, a campanha Maio Roxo alerta para as doenças inflamatórias intestinais e busca chamar atenção da sociedade sobre a importância da alimentação no tratamento

Cuidados com a alimentação podem ajudar a minimizar os sintomas das doenças inflamatórias intestinais, que, de acordo com a Sociedade Brasileira de Coloproctologia (SBPC), atingem cerca de 1,6 milhão de pessoas no Brasil.

Voltada para conscientização sobre as doenças inflamatórias intestinais (DIIs) , a campanha Maio Roxo tem objetivo de garantir que pacientes tenham qualidade de vida, além de alertar a população para a importância da prevenção destas patologias.

Apesar de não ter cura, essas doenças podem ter os sintomas controlados por meio da combinação medicamentosa, correlacionada com mudanças de hábitos alimentares.

“A pesquisa sobre novos tratamentos e abordagens para as DIIs continua avançando, e muitas pessoas podem encontrar alívio significativo dos sintomas com os tratamentos disponíveis atualmente”, afirma o médico gastroenterologista Lucas Augusto.

As doenças inflamatórias intestinais podem afetar pessoas de todas as idades, mas geralmente são diagnosticadas pela primeira vez em adultos jovens, entre 15 e 35 anos de idade. Uma alimentação adequada desempenha um papel fundamental no manejo das doenças inflamatórias intestinais.

“Uma dieta equilibrada, rica em nutrientes, fibras, frutas, legumes e proteínas magras, pode ajudar a fornecer os nutrientes necessários, apoiar a saúde do intestino e promover a remissão dos sintomas”, pontua o especialista.

“Eu tive o diagnóstico de síndrome do intestino irritável em 2018, na época minha alimentação mudou, pois eu sentia muitas cólicas e dores no estômago e tive que evitar alimentos com leite, alimentos inflamatórios e processados”, afirma a engenheira química Gabriella Maia, 28.

Para o médico Lucas Augusto, embora a alimentação não seja uma causa direta das doenças inflamatórias intestinais, certos alimentos podem desencadear sintomas ou aumentar as crises de dor, piorando os sintomas.



Para Gabriella Maia, a alimentação auxilia durante as crises de dores causadas pela doença. "Eu consigo me manter sem crises durante muito tempo, mas quando sinto as dores preciso mudar a alimentação completamente e evitar todos os alimentos inflamatórios”, destaca.