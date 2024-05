Bala de maconha: o que é o produto que levou à morte de bebê de 10 meses

Balas são uma das formas de consumo da Cannabis , com alta potência de tetrahidrocanabinol. No Brasil, a Anvisa autoriza o uso medicinal da planta; saiba mais

Um bebê de dez meses morreu após consumir uma bala de maconha em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, na madrugada da última sexta-feira, 19. Os pais da menina afirmaram que viram a bebê comendo a bala, tiraram o produto dela e a levaram a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A fabricação, a importação e a comercialização de produtos derivados da Cannabis para fins medicinais no Brasil entrou em vigor no dia 10 de março de 2020. A permissão é fornecida apenas para substâncias de aplicação pelas vias nasal e oral . Não cabem, portanto, aquelas por inalação.

Outro uso que tem se popularizado, principalmente em países com a legislação mais avançada para o uso do canabidiol, é o tópico, por meio de creme, adesivo, gel, loção e pomada.

Outra forma oral de consumo do medicamento é por meio de cápsulas. As gummies, ou seja, a dosagem em forma de bala de goma, também podem ser uma maneira de administração da Cannabis medicinal.

De acordo com as regras da Anvisa, para consumir o paciente precisa ter uma receita médica de controle especial . Os produtos só podem ser vendidos em farmácias e drogarias, com exceção das de manipulação. O teor de THC deve ser no máximo de 0,2% . Acima disso, somente é permitida a prescrição para pacientes terminais.

A Anvisa já aprovou 23 produtos de Cannabis com base na RDC n° 327/2019, sendo nove à base de extratos de Cannabis sativa e 14 de canabidiol. Os produtos de Cannabis aprovados pela Anvisa e com autorização válida no País são:

Canabidiol Active Pharmaceutica 20 mg/ml



Canabidiol Aura Pharma



Canabidiol Belcher



Canabidiol Collect



Canabidiol Ease Labs



Canabidiol Eurofarma 100 mg/ml



Canabidiol Eurofarma 200 mg/ml



Canabidiol Eurofarma 20 mg/ml



Canabidiol Eurofarma 50 mg/ml



Canabidiol Farmanguinhos



Canabidiol Greencare 23,75 mg/ml



Canabidiol Herbarium



Canabidiol Mantecorp Farmasa 23,75 mg/ml



Canabidiol Nunature 17,18 mg/ml



Canabidiol Nunature 34,36 mg/ml



Canabidiol Prati-Donaduzzi



Canabidiol Promediol



Canabidiol Verdemed



Canabidiol Verdemed 100 mg/ml



Canabidiol Verdemed 20 mg/ml



Canabidiol Verdemed 200 mg/ml

A consulta aos produtos de Cannabis aprovados pela Anvisa pode ser feita por meio do seguinte link do portal da Agência: https://consultas.anvisa.gov.br/#/cannabis/.

Cannabis medicinal no Brasil: o que a Anvisa proíbe?

A importação da Cannabis in natura, bem como de flores e partes da planta, não está permitida. Também não são permitidas a venda por delivery, a propaganda dos produtos ou amostras grátis.

Os produtos derivados de Cannabis autorizados no País seguem as regras definidas na resolução da Anvisa RDC 327/2019. Esta norma criou uma nova categoria regulatória, a de Produtos de Cannabis, que não são considerados medicamentos. Esta categoria, no entanto, deve seguir as mesmas regras de comercialização de medicamentos controlados. (Colaborou Marcela Tosi)