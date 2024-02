Covid-19: xarope expectorante reduz sintomas da doença, comprova estudo

Um estudo de pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia da Universidade Federal do Ceará (UFC) comprovou uma redução de sintomas para pacientes com covid-19 leve ou moderada associada a duas moléculas presentes em xaropes expectorantes.

A pesquisa, em parceria com outras universidades, foi publicada na revista Translational Medicine: Open Acess. Os pesquisadores destacam a presença da bromexina e a N-acetilcisteína e o seu potencial de tratamento contra a infecção. Ambas são princípios ativos em medicamentos que auxiliam na expectoração.

Entre os achados, o tratamento que utilizava a junção da bromexina e da N-acetilcisteína (NAC) viu a redução da febre em comparação aos pacientes com uso exclusivo do NAC ou do placebo. Outra comparação com o grupo placebo viu uma redução aproximada de 39% dos sintomas de covid-19.