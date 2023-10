Escarlatina: o que é a doença suspeita de matar crianças e fechar escolas

Pequenas manchas vermelho-escarlate de textura áspera na pele aparecem diante da infecção bacteriana; entenda mais sobre a doença escarlatina Crédito: NHS (Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido)

Em Minas Gerais (MG), a morte de três crianças do município de São João del-Rei é investigada por suspeita de avanço de escarlatina, doença causada pela bactéria Streptococcus pyogenes, a mesma que causa amigdalite, artrite, pneumonia e endocardite. A patologia costuma acometer crianças em idade escolar. Febre maculosa em crianças: conheça os sintomas e saiba como prevenir

Em outros municípios do estado, o medo da infecção se espalhar motivou o fechamento de escolas municipais, como em Felício dos Santos, no Vale do Jequitinhonha, onde foram registrados 30 casos de escarlatina, diagnosticados clinicamente sem realização de exames laboratoriais.



Mais abaixo nesta matéria, confira o que se sabe até agora sobre a situação de alerta em Minas Gerais e entenda mais sobre a bactéria causadora da escarlatina. O que é escarlatina?

Considerada rara no país, com menos de 15 mil casos por ano, escarlatina é uma doença infectocontagiosa aguda, provocada pela bactéria Estreptococo beta hemolítico do grupo A, que acomete especialmente as crianças em idade escolar (de 2 a 10 anos), durante a primavera, após um episódio de faringite ou amigdalite estreptocócica. De acordo com o Centro de Vigilância Epidemológica, os estreptococos são, também, agentes causadores de infecções da garganta (amigdalite) e da pele (impetigo, erisipela). O aparecimento da escarlatina não depende de uma ação direta do estreptococo, mas de uma reação de hipersensibilidade (alergia) às substâncias que a bactéria produz (toxinas). Assim, a mesma bactéria pode provocar doenças diferentes em cada indivíduo que infecta. A escarlatina é uma doença contagiosa?

Por possuir um alto risco de contágio, a transmissão ocorre pelo contato direto com a saliva ou a secreção nasal de pessoas doentes ou aquelas que têm a bactéria, mas não apresentam sinais da enfermidade. Esse contato pode ser tanto por gotículas expelidas em tosse ou espirro como por beijo, objetos compartilhados (como copos) ou mãos que tocaram partículas contaminadas e foram levadas ao nariz ou boca. O período de incubação pode variar de 1 a 10 dias.

Quais são os sintomas da escarlatina?

De acordo com o portal Drauzio Varella, estes são os sintomas da doença bacteriana: Início súbito com calafrios e febre alta nos primeiros dias, que vai baixando aos poucos nos dias subsequentes até desaparecer

Dor de garganta intensa

Erupção cutânea (exantemas): Pequenas manchas vermelho-escarlate de textura áspera na pele que aparecem inicialmente no tronco, depois tomam a face, o pescoço, os membros, axilas e virilha, mas poupam as palmas das mãos, as plantas dos pés e ao redor da boca. Nas dobras de pele, como cotovelos, punhos, axilas e joelhos, as manchas podem ser mais escuras. As erupções descamam com a evolução do quadro

Na língua, surgem caroços avermelhados recobertos com uma película parecida com um plástico filme branco amarelado. Essa película posteriormente se desfaz e a pele adquire o aspecto de framboesa, porque as papilas incham e ficam arroxeadas

Mal-estar

Inapetência

Aumento dos gânglios do pescoço

Dor no corpo, de barriga e de cabeça

Náuseas e vômitos A escarlatina causa complicações? A escarlatina pode ter complicações precoces, durante a fase aguda da doença, e/ou complicações tardias, que surgem semanas após o seu desaparecimento. As complicações na fase aguda da doença resultam da disseminação da infecção estreptocócica a outros locais do organismo, causando, por exemplo, otite, sinusite, laringite, meningite, etc.

As infecções tardias podem surgir após a cura da doença e são a febre reumática (lesão

das válvulas do coração) e a glomerulonefrite (lesão do rim que pode evoluir para insuficiência renal). Estas complicações são potencialmente graves e para diminuir a sua ocorrência é importante o tratamento adequado das infecções estreptocócicas. Qual é o tratamento para a escarlatina? Segundo especialistas, é importante diagnosticar a doença o mais rápido possível para evitar complicações que podem ser graves e para diminuir a sua ocorrência. Os médicos podem receitar antibióticos e até mesmo remédios para passar as dores e a febre. Prevenção contra a escarlatina

A Secretaria Municipal de Saúde recomenda que diante de qualquer sintoma, os pais e responsáveis não devem encaminhar as crianças para as atividades escolares e buscar atendimento médico.