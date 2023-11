Risco de suicídio é maior entre jovens indígenas; entenda

Indígenas na comunidade Tapeba no município de Caucaia Crédito: FCO FONTENELE/ O POVO

A taxa de suicídio entre os indígenas brasileiros é duas vezes e meia maior do que a da população geral. O dado é de um estudo inédito, que mapeou pela primeira vez todas as regiões e os estados do País nos últimos 20 anos, conduzido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e publicado no The Lancet. Pesquisas anteriores feitas na Austrália, Canadá e mesmo no Brasil já tinham apontado que grupos minoritários têm maiores taxas de suicídio. “Mas no Brasil só existiam estudos localizados, restritos a regiões ou povos específicos”, diz Jacyra Azevedo Paiva de Araújo, pesquisadora da Fiocruz Bahia, uma das líderes do trabalho. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Maiores taxas de suicídios estão no Centro-Oeste Agora, os autores fizeram um levantamento das estimativas de suicídio a partir dos dados do sistema de informação de mortalidade em todo o país entre 2000 e 2020, disponibilizados no Sistema de Informática do Sistema Único de Saúde (DataSus).

Os números revelaram uma taxa de 17,57 mortes a cada cem mil habitantes entre povos originários, contra 6,35 na população geral. Os maiores índices foram registrados na região Centro-Oeste, particularmente no estado do Mato Grosso do Sul. Lá, só no ano de 2008, a taxa foi dez vezes maior do que a média nacional. O Amazonas ficou em segundo lugar. O grupo mais afetado é de homens jovens, na faixa dos 10 aos 24 anos. "Há diversas possíveis explicações, mas baseado em estudos anteriores, sabemos que exclusão socioeconômica, falta de perspectiva de trabalho, desemprego, pouco acesso a tratamento em saúde mental e uso de etílicos são fatores importantes" Jacyra Araújo, pesquisadora da Fiocruz Bahia O Mato Grosso do Sul concentra os maiores índices em todos os anos avaliados. “Esse estado tem uma história de deslocamento de povos originários desde a chegada dos jesuítas e dos colonizadores portugueses. Depois, se tornou um grande produtor agrícola e de gado, com grande concentração de terras em poucas propriedades, gerando conflito entre indígenas e não indígenas. Isso, associado à baixa renda e pouco acesso à educação, provavelmente aumentou o risco de suicídio”, avalia a pesquisadora. Estudos anteriores com jovens Guarani-Kaiowá, por exemplo, mostram que a taxa de suicídio na mesma etnia é diferente em cidades com diferentes taxas de desemprego e oportunidades. Os dados também revelaram uma tendência de aumento ao longo do tempo, inclusive entre não indígenas. “Enquanto as taxas globais de suicídio vêm caindo, o Brasil está na contramão dessa tendência”, diz o psiquiatra Luiz Zoldan, coordenador de Saúde Mental do Hospital Israelita Albert Einstein. Hoje, o suicídio mata mais do que os acidentes de motocicleta no Brasil.

O que leva ao suicídio?

“Trata-se de um fenômeno multifatorial, que envolve desde fatores precipitantes, como lutos, desilusões amorosas, desemprego, vergonha, até outros elementos como a desigualdade econômica que gera uma iniquidade no acesso a cuidados de saúde mental, o estigma em torno das doenças mentais e a violência”, diz o especialista.

No caso dos adolescentes, especula-se que também possa estar associado às mídias sociais. “Elas trazem a pressão por uma vida perfeita, por desempenho e produtividade constante, além da questão do bullying tanto virtual quanto real, os ‘haters’ e os cancelamentos.” Já entre os idosos, a solidão é um dos principais fatores de risco para o adoecimento mental.

Quem comete suicídio nem sempre está em depressão. Há também os atos impulsivos, relacionados a algum evento traumático ou que envolve muita culpa ou vergonha.



"É preciso reparar no comportamento da pessoa e abrir um espaço de escuta e conversa, livre de julgamentos. Deve-se sempre acolher, validando seus sentimentos, e dar suporte para procurar ajuda especializada, se for o caso" Luiz Zoldan, psiquiatra Grupos como indígenas e negros normalmente são muito expostos à vulnerabilidade e trazem outros desafios. “Precisamos primeiramente saber quais são os fatores de risco que essa população enfrenta, além de oferecer mais acesso à saúde mental e melhores condições socioeconômicas”, diz Araújo.

Suicídio: sinais de alerta e como prevenir Os especialistas explicam que as pessoas mudam de comportamento antes de tentar o suicídio. Entre os sinais de mudança, a pessoa passa a agir de forma muito diferente, como, por exemplo, se era extrovertida e começa a se isolar, ou se era gentil e acaba ficando mais irritadiça.