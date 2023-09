10 motivos para inserir a prática de pilates na rotina

A flexibilidade no pilates é desenvolvida porque a prática gera movimento durante os alongamentos, garantindo que os músculos estejam aquecidos e ativos enquanto se alongam. Essa abordagem permite que você se estenda ainda mais, com menor probabilidade de dor muscular ou lesões.

Colocar o pilates na sua rotina pode fazer muito bem para o seu corpo e mente, por ser um tipo de exercício que ajuda a fortalecer, alongar e pausar os pensamentos. “Sua abordagem global permite um trabalho sinérgico entre músculos e mente. Conforme os exercícios vão mudando e a prática vai evoluindo, o aluno precisa lidar novamente com sua capacidade de concentração em torno do novo movimento, até que executá-lo se torne mais fácil e natural”, explica a fisioterapeuta Josi Araújo.

Segundo a fisioterapeuta Jéssica de Cnop, a prática também pode ser indicada por um médico, “para se tratar alguma condição, por exemplo, por problema no joelho, coluna, respiratório, enfim, por inúmeras condições patológicas ou disfuncionais”.

2. Favorece o fortalecimento muscular

O pilates é uma prática que fortalece o corpo e melhora a flexibilidade. Com isso, você pode reduzir dores nas costas, no pescoço e nas articulações, o que torna o dia a dia mais confortável.

“Os corpos treinados pelo método são fortes, alongados, flexíveis e saudáveis. A postura melhora muito e os movimentos se tornam elegantes. Tanto em aparelhos como no solo. O centro de força do pilates, composto principalmente pelos músculos do abdômen, região lombar, quadris e glúteos, é a base da técnica elaborada por Joseph”, explica a fisioterapeuta Dalmara Vendeiro.

3. Melhora a postura

Ao praticar regularmente o exercício, você pode corrigir maus hábitos posturais e reduzir as dores nas costas associadas a uma má postura. Isso não apenas melhora a aparência, mas também evita problemas de saúde relacionados à postura incorreta, tornando sua vida mais confortável e saudável.

4. Alivia o estresse

Durante a prática de pilates, é dada ênfase à respiração controlada e à concentração mental, o que ajuda a reduzir a tensão e a ansiedade. “A concentração é um dos princípios do pilates, ou seja, a mente precisa controlar o corpo. Isso porque os exercícios nos exigem maior foco sobre os movimentos que estão sendo executados. O método contribui para afastar os gatilhos mentais que geram ansiedade, como preocupações e estresse causado pelo trabalho”, afirma Josi Araújo.

Pilates auxilia no equilíbrio e na consciência corporal (Imagem: photology1980 | Shutterstock)

5. Beneficia a coordenação e o equilíbrio A atividade também trabalha o equilíbrio, fortalecendo os músculos centrais que ajudam a manter a estabilidade do corpo. Melhorar a coordenação e o equilíbrio não apenas aprimora a sua qualidade de vida, mas também contribui para uma sensação de confiança e independência em suas atividades diárias. 6. Ajuda a prevenir lesões Com uma atenção cuidadosa à técnica e ao movimento controlado, você aprende a usar seu corpo de maneira mais segura nas atividades diárias, prevenindo possíveis quedas e lesões. “O pilates trabalha para fortalecer a musculatura, proporcionando alívio da dor e melhora da rigidez articular. Com o tempo, as articulações naturalmente tendem a desgastar, o que pode resultar em dores e inflamações. O método exige uma boa coordenação, além de estabilidade e preparação para a sobrecarga que esses movimentos repetitivos proporcionam. Dessa forma, promove controle respiratório, alinhamento postural e reequilíbrio muscular”, explica a fisioterapeuta Josi Araújo.

7. Tonifica o corpo É ótimo para deixar o centro do corpo mais forte, incluindo a barriga, as costas e a área da pélvis. Também trabalha os músculos de todo o corpo de maneira equilibrada, o que pode fazer você parecer mais simétrico e melhorar a sua aparência geral. “O pilates trabalha o corpo de forma global, garantindo a tonificação da musculatura e melhorando a flexibilidade, evitando lesões, auxiliando na coordenação motora, consciência corporal e eliminando toxinas corporais”, relata Josi Araújo. 8. Aumenta a consciência corporal Durante os exercícios de pilates, você precisa prestar atenção aos seus movimentos e à forma como está usando seus músculos. Isso ajuda a melhorar a sua postura e a sua coordenação, e também pode ser útil em outras atividades da vida diária.