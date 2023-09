2 técnicas de yoga para ajudar a aliviar o estresse

Criada em 2014 pelo Centro de Valorização da Vida (CVV) em parceria com o Conselho Federal de Medicina (CFM) e a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), a campanha “Setembro Amarelo” destaca a importância da conscientização sobre saúde mental e prevenção do suicídio. O ato visa promover o apoio e a compreensão necessários quanto ao tema.

Os desafios relacionados à ansiedade, angústia e depressão afetam inúmeros brasileiros, com impactos profundos em suas condições físicas, incluindo a respiração. De acordo com Victor Mazzoli, professor de yoga cadastrado no GetNinjas, plataforma para contratação de serviços, a respiração pode ficar desregulada, pois assim como as atividades da mente influenciam os processos de respirar, influenciam também o estado mental.

Explorando as técnicas Kryias e Pranayama

Para manter a mente saudável, é possível praticar exercícios de respiração que ajudam a controlar a ansiedade. “Existe uma relação entre os ritmos respiratórios e os estados mentais. Tais mudanças no ritmo da respiração correspondem não só às mudanças no ritmo do coração, mas às mudanças no potencial elétrico na superfície do cérebro também”, comenta Victor.