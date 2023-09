7 dúvidas comuns sobre doação de rins

A médica explica que, no transplante renal, o rim saudável de uma pessoa viva ou falecida é retirado por meio de cirurgia e implantado no paciente, de forma que o órgão passa a exercer as funções de filtração e eliminação de líquidos e toxinas.

“A doença renal crônica consiste em lesão renal e perda progressiva e irreversível da função dos rins. Esses pacientes necessitam de diálise, mas aqueles que recebem um rim doado têm, geralmente, uma maior sobrevida ao longo dos anos. Por esse motivo, a doação de órgãos é uma atitude nobre e deve ser encorajada. E a boa notícia é que as funções renais do doador vivo podem ser realizadas de forma normal por um único rim”, explica a Dra. Caroline Reigada, médica nefrologista e intensivista.

“É claro que toda pessoa que se submete a uma cirurgia e anestesia geral corre riscos, mas estes são minimizados com os exames pré-operatórios e os avanços nas técnicas anestésicas e cirúrgicas, que tornaram o procedimento muito seguro”, diz a especialista.

No entanto, ela ressalta que alguns cuidados devem ser adotados pelo paciente receptor depois do procedimento. “Após o transplante de rim, os remédios imunossupressores são prescritos para diminuir a chance de rejeição do órgão que ele recebeu. Os pacientes transplantados devem usar medicações durante todo o tempo em que forem transplantados. O abandono da medicação pode ter sérias consequências, como a perda do rim transplantado e outras complicações”, explica a médica nefrologista.

Perguntas e respostas sobre a doação de rins

A doação de rins, assim como a dos demais órgãos do corpo humano, ainda é um processo que gera dúvidas no público. Isso porque a técnica é tratada como um tabu, por vezes, por falta de informação e pouca discussão sobre o tema. Para esclarecer o assunto, a Dra. Caroline Reigada responde às 7 principais dúvidas sobre o método:

1. Quem pode ser um doador vivo?

Parentes e não parentes podem ser doadores, mas é necessária uma autorização judicial. Quanto aos critérios necessários para doar, ela ressalta: “A condição necessária para ser um doador vivo é manifestar desejo espontâneo e voluntário de ser doador. É necessário enfatizar que a comercialização de órgão é proibida”, destaca a nefrologista.

“Vários exames são feitos pelo doador para se certificar que apresenta rins com bom funcionamento, não possui nenhuma doença que possa ser transmitida ao receptor e que o seu risco de realizar a cirurgia para retirar e doar o rim seja reduzido. O sangue do doador será cruzado com o dos receptores, para evitar riscos de rejeição”, explica.

2. Como ocorre a doação de um falecido?

No caso de doadores falecidos, os rins são retirados após se estabelecer o diagnóstico de morte encefálica e após a permissão dos familiares. “O Conselho Federal de Medicina tem padrões rigorosos sobre a definição de morte encefálica”, explica a médica. Para receber um rim de doador falecido é necessário estar inscrito na lista única de receptores de rim, da Central de Transplantes do Estado onde será feito o transplante.