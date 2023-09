Por que o analgésico fentanil é tão perigoso

Remédio 70 vezes mais potente que a morfina passou a ser consumido como entorpecente e pode provocar morte: bastam dois miligramas.Como medicamento, o fentanil reduz a dor, mas a ingestão deve ser rigorosamente monitorada. Tomado de forma descontrolada como entorpecente, pode comprometer a percepção, reduzir o ritmo respiratório, provocar estados de coma e, no pior dos casos, morte. Só nos Estados Unidos, em 2021 houve mais de 70 mil vítimas da substância que provoca dependência em pouco tempo tempo. Que aplicação tem o fentanil? O fentanil é mais forte e eficaz do que outros analgésicos opioides, como, por exemplo, morfina, oxicodona e hidromorfona. É ministrado para câncer em estágio terminal ou após um procedimento cirúrgico mais grave. Pertencente à classe dos opioides sintéticos, é conhecido por sua potência excepcionalmente alta, sendo 50 vezes mais forte que a heroína e 70 vezes do que a morfina. Como atua no sistema nervoso central, o fentanil e também é utilizado na medicina como anestésico: coloca o paciente em estado de sono profundo, em que não sente dor e relaxa. A dosagem depende do estado geral e da gravidade e duração da intervenção. A ministração deve ser cuidadosamente monitorada por profissionais de medicina ou outros. Eles devem garantir que o paciente receba oxigênio suficiente, porque mesmo pequenas quantidades de fentanil podem causar depressão respiratória, com risco de vida por falta de oxigenação, sobretudo do cérebro e do coração. Em que forma se vende fentanil? O fentanil pode ser administrado por via intravenosa. Dessa forma, age muito rápido, pois vai direto para a corrente sanguínea. Consumido de forma descontrolada como entorpecente, há risco de overdose e consequente morte. A substância também é vendida em pó, que muitos dependentes inalam, ou ingerem comprimidos, feitos a partir do pó prensado em fábricas clandestinas de medicamentos, especialmente na América Latina. A dosagem também é difícil, e mesmo dois miligramas podem ser letais. Os adesivos da droga, também conhecidos como fentanil transdérmico, são usados ​​na medicina para proporcionar alívio contínuo da dor por um longo período. Clínicas, consultórios médicos e farmácias agora costumam prestar muita atenção ao descarte adequado e seguro dos adesivos de fentanil, porque dependentes continuam tentando obter unidades descartadas na lata de lixo. O fentanil também pode ser vaporizado e inalado. Essa forma de ministração também pode facilmente resultar em overdose. Qual é a origem do fentanil? O fentanil apareceu como droga já nos anos 1970. A produção ilícita aumentou rapidamente de 1980 a 1990, atingindo proporções alarmantes na década de 2000. À medida que se tornou mais difundido, também cresceu o número dos dependentes e das mortes, especialmente nos Estados Unidos. Muitas substâncias necessárias a fabricar o composto sintético vêm da China. De lá, são exportadas para a América Latina, onde são processadas em fábricas clandestinas e vendidas no mercado negro. De acordo com a americana Drug Enforcement Agency (DEA), de combate ao narcotráfico, nos EUA foram apreendidos em 2022 mais de 50,6 milhões de comprimidos e mais de 4.500 quilogramas de fentanil em pó. A agência afirma que isto equivale a "mais de 379 milhões de doses potencialmente letais de fentanil" –o suficiente para matar quase toda os 333 milhões de habitantes dos Estados Unidos. Autor: Gudrun Heise