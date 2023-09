4 condições que causam estalos no joelho

“Caso o barulho tenha iniciado após um trauma, como impactos e torções, é provável que se trate de uma lesão”, ressalta o Dr. Marcos Cortelazo. A seguir, o médico lista algumas das principais condições associadas a estalos nos joelhos. Veja!

A condromalácia patelar, que está entre os problemas mais comuns que afetam os joelhos, é uma das causas dos estalos. “A condição é caracterizada pelo amolecimento da cartilagem da rótula ou patela, osso localizado na frente do joelho”, explica o médico.

Ainda segundo o Dr. Marcos Cortelazo, esse tipo de condição afeta principalmente mulheres. “A doença pode ser causada por uma série de fatores, que incluem, além de traumas, sobrepeso, sedentarismo, desalinhamento do joelho e prática excessiva e incorreta de exercícios de alto impacto”, diz.

Lesões no menisco, cartilagens que servem como amortecedores para absorver e distribuir o impacto na região, também são causa comum de estalos constantes no joelho. “Geralmente, essas lesões surgem após traumas, como torções e movimentos bruscos durante atividades físicas”, explica o médico.

“Idosos também são mais propensos a sofrer com o problema, pois, devido ao desgaste que ocorre com o passar dos anos, essas cartilagens tornam-se mais propensas a rupturas”, afirma o especialista em joelho.

Busque uma avaliação médica

Na dúvida, o recomendado é realmente buscar o ortopedista para realizar uma avaliação. “O médico poderá avaliar o histórico do paciente, realizar um exame físico e, se possível, reproduzir o barulho durante a consulta. Caso necessário, exames de imagem também podem ser solicitados. Com base nos resultados, o especialista poderá verificar a causa do barulho e, com a confirmação do diagnóstico, indicar o tratamento necessário para cada caso”, afirma o Dr. Marcos Cortelazo.

“Por fim, vale ressaltar que, apesar dos estalos, por si só, não representarem problemas, não é recomendado estalar as articulações voluntariamente, já que o hábito exige um movimento brusco e um estresse das articulações que pode causar lesões dependendo de como for realizado”, finaliza.

Por Maria Paula Amoroso