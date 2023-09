7 alimentos que protegem o sistema imunológico no frio

Médico lista importantes aliados para o bom funcionamento do organismo em períodos de baixas temperaturas

“São alimentos realmente poderosos porque são capazes de nos fornecer o que é necessário para nosso bem-estar e saúde. Tê-los em uma dieta saudável fará toda a diferença, principalmente quando aliados a um estilo de vida equilibrado, exercícios regulares – mesmo com o frio – e sono adequado”, diz ele, que é CEO do Instituto Lessa.

De acordo com o médico Dr. Paulo Lessa, especialista em nutrologia, alguns alimentos ganham notoriedade neste quesito por serem ricos em determinados nutrientes fundamentais para garantir o bom funcionamento do organismo.

A época mais acentuada do inverno, aquela em que as temperaturas caem de forma considerável, é o momento em que nosso organismo precisa de ainda mais atenção. Os cuidados diários acabam sendo ainda mais importantes em longos períodos de frio para fortalecer o nosso sistema imunológico.

A seguir, veja alguns alimentos que ajudam a fortalecer o sistema imunológico!

1. Vegetais verdes folhosos

O Dr. Paulo traz como opção o espinafre, a couve e o brócolis, ricos em vitaminas A, C e E, que também contém antioxidantes na composição. Esses nutrientes ajudam a fortalecer as defesas do corpo e protegê-lo contra doenças.

2. Frutas cítricas

Laranjas, limões e grapefruits são fontes poderosas de vitamina C, fundamental para a saúde imunológica. A vitamina C estimula a produção de células de defesa e combate os radicais livres.

3. Alho

O especialista aponta que esse é um alimento conhecido há muito tempo por suas propriedades medicinais. Rico em compostos de enxofre, ele ajuda a fortalecer o sistema imunológico e combater infecções.

Iogurte é rico em nutrientes que auxiliam o funcionamento do intestino (Imagem: DONOT6_STUDIO | Shutterstock) 4. Iogurtes probióticos O iogurte contendo culturas vivas de bactérias benéficas para o intestino é uma ótima opção, pois esses microrganismos ajudam a equilibrar a flora intestinal e fortalecer as defesas do organismo.

5. Gengibre O gengibre tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, além de estimular a circulação sanguínea. O Dr. Paulo sugere que o consumo seja feito por meio da adição em refeições diárias ou por meio dos chás. 6. Castanhas e sementes Amêndoa, noz, castanha-do-pará e semente de girassol são ricas em vitamina E e selênio, que ajudam a fortalecer o sistema imunológico. Consuma-as em porções moderadas para colher seus benefícios. 7. Chá-verde Além de ser uma bebida reconfortante, o chá-verde contém catequinas, que são poderosos antioxidantes que auxiliam na defesa do corpo contra infecções.