6 situações em que a barriga faz barulho e não indicam fome

Ouvir o estômago fazendo alguns barulhos pode até parecer normal, pois as contrações musculares do órgão causam o famoso ruído, chamado popularmente como “barriga roncando”. No entanto, isso nem sempre indica a necessidade de comer, segundo o cirurgião do aparelho digestivo Dr. Rodrigo Barbosa. “Se o estômago está vazio, ou seja, com fome, o ronco pode ser ainda mais alto, mas nem sempre isso pode ser apenas necessidade de comer”, afirma.

A seguir, o médico indica os 6 principais motivos que levam a barriga a “roncar”. Confira!

1. Gases

Alimentos e bebidas gaseificadas aumentam a formação de gases e dos movimentos peristálticos do intestino e podem causar os barulhos; porém, se são rapidamente eliminados, não é preocupante.