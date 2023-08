10 PANCs saudáveis e ricas em nutrientes para a dieta

De acordo com informações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), muitas dessas plantas crescem espontaneamente em lugares como terrenos baldios e quintais; por isso, não costumam ser vistas como uma possibilidade culinária. Apesar disso, são altamente nutritivas, oferecem inúmeros benefícios para a saúde e são uma opção sustentável, pois não agride o meio ambiente.

As PANCs, sigla para Plantas Alimentícias Não Convencionais, são alimentos disponíveis na natureza que, geralmente, não são comercializados no mercado, pois não tem uma cadeia produtiva estabelecida, mas são comestíveis e consumidas por alguns pequenos grupos, uma vez que são típicas em algumas regiões.

1. Taioba

A taioba é uma planta tradicionalmente cultivada no sudeste brasileiro e faz parte da família Araceae, assim como o inhame. Segundo informações da SEAG (Secretaria de Estado da Agricultura, Aquecimento, Aquicultura e Pesca do Estado do Espírito Santo), ela é rica em fibras, magnésio, cálcio e vitaminas dos complexos A e C, que auxiliam em uma boa visão e integridade da pele, favorecem o crescimento de ossos e cabelos saudáveis e atuam como antioxidante.

2. Acelga chinesa

Também conhecida como ‘bok choy’, a acelga chinesa tem um sabor delicado, que lembra o repolho, e é servida tipicamente cozida a vapor. Por ter efeito anti-inflamatório, devido à vitamina C presente em sua composição, ela é muito consumida para prevenir inflamações, mas também é conhecida por sua atuação no controle da pressão arterial e benefícios para a saúde dos ossos, pois é fonte de potássio, cálcio, vitamina K e magnésio.

3. Ora-pro-nóbis

A ora-pro-nóbis é uma planta com alto valor nutritivo e tem sido bastante consumida pelos adeptos da dieta vegana. Isso porque ela é rica em vitaminas dos complexos A, B e C, concentra boas quantidades de proteínas e é fonte de fibras solúveis que auxiliam no bom funcionamento do intestino.

No entanto, vale ressaltar que é preciso ter cuidado ao retirar as suas flores, já que a planta conta com pequenos espinhos, e que existem diversos tipos de ora-pro-nóbis, sendo comestível somente aquela que tem flores brancas.

4. Caruru

O caruru tem propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias e é uma planta rica em cálcio, sendo muito indicada para proteger os ossos e os dentes. Além disso, contém ferro, potássio, fibras, magnésio e vitaminas dos complexos A e C em sua composição, que ajudam a fortalecer o sistema imunológico, melhoram o humor e reduzem os níveis de colesterol ruim (LDL) no organismo.

5. Hibisco

O hibisco é uma planta amplamente conhecida por sua utilização no preparo de chás, principalmente por quem deseja emagrecer. Proveniente das regiões da Ásia e África Oriental, a planta conta com mais de 300 espécies, segundo informações da UFPB (Universidade Federal da Paraíba), sendo algumas delas comestíveis, como a ‘Hibiscus sabdariffa’ que, de acordo com informações da SBPM (Sociedade Brasileira de Plantas Medicinais) é benéfica contra hipertensão e inflamações, devido à sua capacidade antioxidante e propriedades hepatoprotetoras.