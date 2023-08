Dislexia: conheça os sintomas, as causas e os tratamentos

Dislexia e outros transtornos

Conforme esclarece a psicóloga Ana Cristina Oliveira, além dos sintomas característicos, a dislexia também pode estar associada a outras patologias. Como exemplos, pode-se citar distúrbios do sono, TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade), ansiedade e depressão.

“É importante observar que essas associações não significam que a dislexia cause essas condições, mas sim que podem compartilhar alguns fatores de risco ou características em comum”, enfatiza a profissional.

Consequências da dislexia

Quando não tratada corretamente, a dislexia pode trazer consequências para diferentes áreas da vida. Conforme detalha Ana Cristina Oliveira, no setor profissional, o distúrbio pode interferir na escolha da carreira, bem como no desempenho e na comunicação corporativa. No campo escolar, pode afetar a atuação acadêmica de modo geral. Na vida pessoal, por sua vez, o transtorno pode impactar as relações sociais, a autoexpressão e o prazer nas atividades de lazer.