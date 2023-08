9 frutas funcionais para incluir na dieta

Ricas em nutrientes, as frutas são capazes de regular muitos processos do corpo humano. “A maior parte das cores da alimentação vem das frutas, que oferecem vitaminas e minerais não fabricados pelo organismo, mas que são essenciais à nutrição adequada e ao bom funcionamento do corpo”, explica a nutricionista Gabriela Marcelino.

1. Limão

O limão é uma fruta cítrica bastante utilizada na culinária e detém propriedade antioxidante fundamental para o organismo, como o ácido cítrico, que estimula as enzimas do fígado e auxilia no processo de desintoxicação. Além deste, ele também fornece uma boa quantidade de vitamina C, um poderoso antioxidante para a saúde.

Outro benefício do consumo do limão, segundo a nutricionista Solange Ventura, é o poder de combater a má digestão. “O suco de limão antes das refeições é suficiente para manter uma boa digestão. Estudos mostraram que a vitamina C, contida no limão, aumenta a absorção da vitamina B, encontrada em carnes e verduras”, acrescenta.

2. Maçã

As maçãs são frutas deliciosas e ricas em antioxidantes, como flavonoides e polifenóis, que ajudam a reduzir a oxidação do colesterol LDL (reação entre gordura e oxigênio) no organismo, evitando a formação de gordura nas artérias. Além disso, elas possuem baixo teor de gorduras e calorias; por isso, são a opção ideal para quem deseja manter os níveis de colesterol saudáveis.

3. Abacaxi

O abacaxi é uma fruta refrescante e deliciosa que pode ser facilmente inserida nas dietas detox, principalmente por ser conhecida por suas propriedades diuréticas, que ajudam a aumentar a produção de urina e, consequentemente, a eliminação de toxinas e resíduos do corpo. Rica em bromelina, a fruta também possui propriedades digestivas e anti-inflamatórias, que reduzem a inflamação do corpo e melhoram a digestão.

A pera contém alto teor de água, ajudando na hidratação do corpo (Imagem: Gita Kulinitch Studio | Shutterstock) 4. Pera A pera é uma fruta rica em vitaminas do completo A, B e C, fibras e água. Fonte de sorbitol, um tipo de açúcar com efeito laxante, ajuda a reter água nas fezes, facilitando o processo de evacuação. Porém, para obter os benefícios dessa fruta, é necessário consumi-la com casca, pois é nela que está a maior parte das fibras e do sorbitol.

5. Banana A banana é conhecida por seus muitos benefícios para a saúde, incluindo a ajuda no tratamento da prisão de ventre, apesar de haver um pensamento de que a fruta “prende”. Ótima fonte de potássio, mineral importante para a saúde do intestino, ela ajuda a regular a função muscular e mantém a água do corpo. Além disso, a fruta é ideal para ingerir entre as refeições, quando aparece aquela vontade de atacar um doce, já que conta com triptofano, um elemento que aumenta os níveis de serotonina, o hormônio do bem-estar. 6. Abacate O abacate é uma excelente fonte de vitamina E, além de fornecer gorduras saudáveis para o corpo. Pode ser consumido em saladas, guacamole ou até mesmo em smoothies. É usado contra o reumatismo, promove a eliminação dos gases, é digestivo e laxativo. 7. Melão O melão é uma fruta refrescante, suculenta e excelente fonte de vitamina C. Além disso, é rico em antioxidantes e contém uma boa quantidade de água, o que ajuda a manter o corpo hidratado. O melão também ajuda a fortalecer o sistema imunológico e contribui para a saúde dos olhos e da pele.