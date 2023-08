Transtorno Dissociativo de Identidade: veja as causas e os sintomas

Médica explica que o diagnóstico dessa condição pode demorar devido à semelhança com outros transtornos

O Transtorno Dissociativo de Identidade (TDI), conhecido antigamente como Transtorno de Múltiplas Personalidades, é uma condição psicológica complexa que, geralmente, é causada por vários fatores, incluindo trauma severo durante a infância, como abuso físico, emocional ou sexual repetitivo.

“O TDI envolve uma forma extrema de dissociação, um processo mental que desconecta pensamentos, memórias, sentimentos, ações e o ‘self’ da pessoa. Este transtorno é frequentemente resultado de uma combinação de fatores, incluindo traumas sofridos na primeira infância”, explica a psiquiatra Dra. Jéssica Martani, especialista em comportamento humano e saúde mental

Relação da doença com experiências traumáticas

Segundo a Dra. Jéssica Martani, alguns estudos mostram que o TDI pode ser uma resposta a traumas interpessoais ou ambientais. “Essas experiências traumáticas geralmente ocorrem antes dos 6 anos, que é uma fase crucial na formação de nossa identidade. Sendo assim, tais traumas podem ocasionar prejuízos importantes; pode haver a desconexão do self, ocasionando em estados dissociativos disfuncionais que propiciam as múltiplas identidades”, acrescenta.