10 dicas para congelar e descongelar alimentos de forma saudável

Veja como conservar os ingredientes com segurança e qualidade

Congelar os alimentos é uma prática comum entre os brasileiros, seja para preservar as comidas, aproveitar a refeição nos próximos dias ou manter uma rotina saudável com marmitas. No entanto, é preciso cuidado ao congelar e descongelar os alimentos, para garantir que eles não estraguem durante esse processo.

Por isso, a seguir, veja 10 dicas para facilitar na hora de congelar e descongelar alimentos!

1. Congele alimentos frescos rapidamente

Quanto mais rápido a comida for congelada, melhor será o sabor quando for descongelada. Essa ação também reduz o tempo que os alimentos passam em temperaturas em que as bactérias podem se multiplicar, isso minimiza o risco de contaminação dos alimentos. Busque estocar suas frutas favoritas de estação para tê-las durante os próximos meses, e utilizar em vitaminas, sucos e receitas diversas!