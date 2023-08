Veja as principais causas das dores na coluna e como preveni-las

A dor na coluna é um problema que afeta a maioria da população em algum momento da vida, sobretudo após a pandemia causada pelo vírus da COVID-19. Segundo um levantamento realizado pela The Lancet Rheumatology, mais de 600 milhões de pessoas no mundo sofrem com dores nas costas, e a estimativa é que, em 30 anos, serão mais de 840 milhões de afetados pela condição.

Um estudo realizado pela rede de clínicas Meu Doutor Novamed também reforça esses números e aponta que houve um aumento de 61% do número de pacientes com dores na coluna entre 2019 e 2022. Indica, por sua vez, que os novos hábitos adquiridos pela população têm piorado a sua qualidade de vida, especialmente com o chamado home office.

Por isso, Rodolfo Carneiro, neurocirurgião e diretor médico da Clínica Coluna e Neuro, explica o que pode ocasionar dores na coluna e como evitá-las. Veja!