8 dúvidas frequentes sobre botox para combater sudorese

1. Como o botox combate a transpiração?

A transpiração excessiva (ou seja, desproporcional ao que é necessário para regular a temperatura corporal), é conhecida como hiperidrose, quando há estimulação excessiva das glândulas sudoríparas. Do ponto de vista fisiológico, a produção de suor requer acetilcolina (um neurotransmissor) para ativar as glândulas sudoríparas écrinas.

A toxina botulínica inibe temporariamente a liberação de acetilcolina, impedindo a hiperestimulação dessas glândulas sudoríparas. Portanto, ao bloquear ou interromper essa via química, a toxina botulínica minimiza (ou potencialmente interrompe) a transpiração na área onde foi injetada.

2. O procedimento é diferente do método para combater rugas?

As rugas são formadas em parte pela contração repetitiva da musculatura facial subjacente, particularmente onde a pele é fina. Assim como a produção de suor, o movimento muscular também requer a liberação do neurotransmissor acetilcolina.

A toxina botulínica também atua inibindo a liberação de acetilcolina (neurotransmissor que garante o bom funcionamento do sistema nervoso), mas atua especificamente na junção neuromuscular. Curiosamente, com injeções superficiais para tratar rugas na testa, por exemplo, a toxina botulínica também pode reduzir a transpiração enquanto enfraquece o músculo (porque pode atuar nas glândulas sudoríparas e no músculo na mesma área), melhorando assim a aparência da pele.

3. Em quais casos a técnica pode ser aplicada?

Pacientes que tiveram tratamentos bem-sucedidos anteriormente tendem a repetir o procedimento antes do verão (quando são mais propensos à hiperidrose). Outros com hiperidrose mais grave podem comparecer à clínica quando são mais sintomáticos, independentemente do verão ou inverno, pois podem ficar angustiados com as sequelas psicossociais da hiperidrose de outros tratamentos que não ajudaram.

Já outros podem ter apenas hiperidrose leve, mas têm uma ocasião importante chegando e querem minimizar a chance de manchas de suor. Embora a maioria sofra de hiperidrose idiopática (ou seja, não há causa subjacente conhecida), é importante que os pacientes sejam examinados para identificar as possíveis causas do problema, como aquelas desencadeadas por medicamentos, distúrbios endócrinos ou neurológicos, por exemplo.