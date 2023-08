Entenda as causas da ansiedade durante a gravidez

A gravidez geralmente é um período de muita expectativa (Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock)

Período de muitas expectativas e ansiedade

As preocupações se iniciam desde as primeiras semanas de gravidez até o parto, momento em que imperam a preocupação e a expectativa que tudo dê certo para finalmente ter o bebê nos braços.

No primeiro ultrassom, já queremos ouvir o batimento do embrião, que muitas vezes tem apenas 5 mm de comprimento. Este som acalma nossos corações… Mas é só o início de uma quantidade imensa de exames no período pré-natal e de uma jornada na qual as grávidas experimentam incontáveis vezes sentimentos de aflição e ansiedade diante de uma possível notícia inesperada.

Diferentemente do passado

Antigamente, essa angústia era justificada por não saber nada sobre o feto até o parto, pois não havia tecnologia suficiente. Todas as informações sobre o novo ser eram obtidas somente após o nascimento, que por si só já é um evento estressante. Já atualmente, existe a disponibilidade de uma incrível quantidade de informações no período pré-natal, o que também gera uma carga enorme de preocupações e ansiedade.

Ou seja, a grávida é um ser ansioso, sim. Mas convenhamos: não é sem motivos! Este é o mundo emocional da grávida. Compreendê-lo é o primeiro passo para ajudá-las.

Por Viviane Almeida de Alcantara Lopes