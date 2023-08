10 alimentos com glúten que celíacos devem evitar

Ao seguir uma dieta sem glúten, as pessoas com doença celíaca podem aliviar sintomas e melhorar sua qualidade de vida

Apesar de ser pouco discutida, a doença celíaca é uma condição bastante comum e afeta cerca de 1% a 2% da população mundial, segundo informações do Ministério da Saúde. Essa condição é desencadeada pela reação do sistema imunológico à ingestão de glúten, uma proteína presente no trigo, centeio e na cevada.

Classificada como uma condição autoimune, a doença celíaca tem potencial para causar danos significativos ao revestimento do intestino delgado, resultando em complicações e prejuízos à absorção adequada de nutrientes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A doença celíaca é uma condição que requer cuidados especiais na alimentação e no estilo de vida. Embora possa ser desafiador seguir uma dieta rigorosa sem glúten, é possível ter uma vida saudável e feliz, desde que sejam tomados os cuidados adequados”, diz a nutricionista funcional Cris Ribas Esperança.