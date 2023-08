Psoríase: veja quais são os tipos, as causas, os sintomas e os tratamentos

Este tipo afeta as articulações, como cotovelos e joelhos. Além da inflamação na pele e da descamação característica da psoríase, a artrite psoriásica causa dores articulares intensas.

No entanto, é possível que não funcionem para alguns pacientes e são inconvenientes, especialmente se várias áreas forem afetadas. “Os comprimidos podem reduzir a resposta imunológica hiperativa, mas alguns podem provocar sintomas gastrointestinais. Os medicamentos injetáveis, chamados de biológicos, são altamente eficazes, mas caros, e podem tornar as pessoas um pouco mais suscetíveis a infecções, pois diminuem a atividade imunológica no corpo”, completa a Dra. Paola Pomerantzeff.

Fototerapia UV e probióticos são alternativas benéficas

A aplicação da fototerapia UV, também conhecida como terapia com luz ultravioleta, implica na exposição controlada da pele afetada pela psoríase à radiação ultravioleta. Essa estratégia tem evidenciado sua eficácia no gerenciamento das características inflamatórias e descamativas das lesões próprias da doença.

Outra adição aos possíveis tratamentos é a incorporação de alimentos ricos em probióticos. Esses são microrganismos benéficos que auxiliam na manutenção do equilíbrio da microbiota intestinal e na função imunológica. O equilíbrio adequado das bactérias intestinais pode ter impacto nas doenças autoimunes, como a psoríase.

Exposição ao sol deve ser feita com segurança

Para os pacientes com essa doença, é interessante também procurar se expor ao sol com segurança, conforme indica a dermatologista. “A exposição segura ao sol é capaz de prevenir a psoríase e aliviar os sintomas da doença, pois a radiação solar possui efeitos imunomoduladores no controle da psoríase e é fundamental para a manutenção de um sistema imunológico saudável”, diz.